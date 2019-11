"The Greatest Coffe Maker", ecco il concorso-evento dedicato al caffé

Dal 21 al 23 l'aroma del caffè conquista il Grand Hotel di Forlì. Un evento interamente dedicato al caffè, la bevanda tra le più apprezzate al mondo in tutte le sue declinazioni, e ai nuovi professionisti del settore bar del futuro. Ritorna a Forlì il concorso nazionale The Greatest Coffee Maker che vede protagonisti i ragazzi degli Istituti Alberghieri italiani ed europei. L’appuntamento anticiperà già l’edizione 2020 che aprirà anche ai baristi con una formazione ad hoc per chi vuole approcciare il mondo della caffetteria.

Il concorso

Dopo due edizioni di grande successo di pubblico, non solo tra gli addetti ai lavori, torna il concorso evento su scala nazionale dedicato al mondo del caffè e della sua applicazione nella caffetteria, in cui 24 Allievi di Sala-Bar del 4° e 5° anno di 24 Istituti Alberghieri si contenderanno il prestigioso titolo di “The Greatest Coffee Maker”.

L’evento, in programma il 21, 22 e 23 novembre 2019 presso il Grand Hotel di Forlì, è organizzato da GpStudios, società di consulenza leader nel settore del turismo e della ristorazione, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli, mentre Lavazza è main sponsor. In particolare, la terza edizione, di quello che può definirsi il concorso di caffetteria più prestigioso sul territorio nazionale, vanta il sostegno di una lunga lista di Patrocini tra cui, Renaia (Rete Nazionale Istituti Alberghieri ), Fipe (Federazione italiana pubblici eserecizi Emilia Romagna), Federalberghi, Sca Italy (la Comunità italiana del caffè speciality), Iscom Emilia Romagna e Cast Alimenti, a testimonianza della sempre maggiore attenzione di aziende del settore ed associazioni di categoria verso questa ribalta nazionale.

Saranno due giornate in cui formazione e pratica, conoscenze e know-how si intrecceranno in un viaggio alla scoperta del caffè, dalle origini di questo prezioso frutto fino ad arrivare ai più moderni metodi di estrazione e alle ricette più creative, da contestualizzare in specifici esercizi commerciali. In più, a rimarcare la profonda valenza formativa dell’evento, quest’anno il concorso gode del patrocinio di Re.Na.I.A, la rete nazionale degli istituti alberghieri, a sottolineare il forte impegno che gli Istituti e gli insegnanti tecnico-pratici mettono in campo tutti i giorni al servizio dei nuovi manager dell’ospitalità. Per questo, nella terza edizione ci sono anche due sessioni di formazione pensate appositamente per i docenti. In tal modo, alunni e insegnanti potranno vivere insieme un’esperienza del tutto nuova, caratterizzata da momenti collettivi di training e volta a rivisitare gli attuali modelli di accoglienza e di servizio dell’ospitalità in una chiave di vendita che valorizzi il mondo della caffetteria, quale grande patrimonio culturale del nostro paese.

Giuria Tecnica

Sarà presente al Concorso anche un Giuria Tecnica di prestigio composta da esperti e leader del settore Caffè quali Andrea Da Ros, Trainer Lavazza (del Lavazza Training Center ovvero il più grande network di formazione sul caffè), Marina Porotto, Presidente giovani Fipe Liguria e Andrea Matarangolo (SCA Italy).

Giuria Gustativa

Non mancherà, inoltre, la Giuria Gustativa composta da Matteo Coco, vincitore dell’ edizione Best Format 2017, Arianna Castillas Product Manager Espressa Group, Alexis Pinilla Trainer miglior barista Spagna.

Il concorso vero e proprio prenderà il via nella mattinata di venerdì 22 Novembre nella location esclusiva del Grand Hotel di Forlì e terminerà sabato 23 novembre. Non soltanto si alterneranno prove pratiche e formazione, ma è prevista, al termine delle prove, una tavola rotonda aperta al pubblico incentrata su un tema di grande interesse nel panorama formativo attuale “I trend del settore caffè e il consumo consapevole delle bevande alcoliche”.