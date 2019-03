I sapori francesi conquistano la Piazza, il Vintage la Fiera: un weekend da vivere

Teatro

Per la rassegna "A Teatro in Famiglia", andrà in scena al Teatro Dragoni di Meldola sabato alle 21 "L’albero di Pepe" della compagnia "Teatro Pirata". Una favola contemporanea e senza tempo che parla della convivenza dell’uomo con la natura, della difficile integrazione del mondo adulto con quello dell’infanzia, dell’anarchica saggezza dei bambini e delle prove da affrontare per diventare grandi. Lo spettacolo, interpretato da Michele Battistella e Silvia Paglioni, è scritto e diretto da Simone Guerro, anche autore delle musiche originali.

Un nuovo appuntamento per i bambini e le famiglie al Teatro "Il Piccolo" di Forlì. Domenica alle 16 andrà infatti in scena lo spettacolo "Mignolina" della compagnia "La Piccionaia". Scritta e diretta da Ketti Grunchi, la pièce è interpretata da Aurora Candelli, Francesca Bellini e Julio Escamilla.

Da venerdì a domenica va in scena al Teatro comunale di Predappio lo spettacolo "Heathers".

Doppio appuntamento a teatro con "Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola", una piece di Francesco Nicolini con Luigi D’elia. Lo spettacolo viene rappresentato sabato alle 21.15 al Teatro Zampighi di Galeata e domenica alle 17 al Teatro Italia di Rocca S. Casciano.

Al Teatro Mentore di Santa Sofia domenica alle 17.30 Accademia Perduta Romagna Teatri propone “Thioro – un Cappuccetto Rosso senegalese” di Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli, con Fallou Diop, Adama Gueye e Simone Marzocchi.



Vintage

Eventi e mostre esclusive, musica dal vivo, workshop di danza, set di trucco e acconciatura vintage, design di qualità creato attraverso il recupero e il riciclo della materia e una nuova sezione dedicata al matrimonio. Tutto questo arriva è “Vintage. La moda che vive due volte”, la manifestazione che torna a Forlì nel quartiere fieristico di via Punta di Ferro, per la sua 27esima edizione, da venerdì a domenica.

Mercatini

Profumi, sapori e colori d’oltralpe in questa nuova edizione del Mercatino Regionale Francese che si tiene, da venerdì a domenica, in Piazza Saffi. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese.

Sabato sotto i portici di Forlì in Piazza Saffi e Corso della Repubblica torna il Mercatino dell'Antiquariato. Dalle 8 alle 20 si possono trovare oggetti d'arte, mobili, cartoline, quadri, monete e tanto altro.

Concerti

Uno dei più brillanti e affermati violinisti italiani, Marco Rizzi, il cui ricco repertorio spazia dal barocco al contemporaneo, viene accompagnato dal pianoforte e dal clavicembalo del maestro Roberto Arosio per il quinto concerto della Stagione Musicale 2019 di Forlì. Appuntamento sabato alle 20.30 al teatro Diego Fabbri.

Domenica, dalle 18 prende vita Haiku Festival ad Area Sismica di Ravaldino in Monte, protagonista della serata: Peter Evans. La serata si apre con i dassofoni di Gianpaolo Antongirolami e Michele Selva.

Cultura

Sabato un evento pubblico ed una passeggiata inaugurano "Mettiti nelle mie scarpe", il processo partecipativo per la riattivazione dell'area dell'ex Fabbrica di Battistini, situata in centro storico tra via Fossato Vecchio e via Paradiso.

Sabato iniziano gli "Incontri di Primavera 2019" alla Casa di riposo Pietro Zanghieri di Forlì. Alle 16 ci sarà un incontro dedicato a Dante Alighieri: la Divina Commedia nella traduzione in dialetto romagnolo di Francesco Talanti.

Le visite guidate al “Museo Dante Foschi” che Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra ha promosso in occasione del centenario della morte di Fulcieri Paulucci di Calboli, continuano fino a domenica (a cura di Flavia Bugani e dei soci Anmig; sabato dalle 15,30 alle 17,30 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 17,30).

Al Circolo Inzir di Forlì è arrivato il momento di partire alla volta del Polo Sud. Ospite di domenica, alle 18, al circolo dei viaggiatori è Simonetta Montaguti, "Una Romagnola al Polo Sud".

La sezione forlivese dell'Anpi, nell'ambito delle iniziative per “lottomarzo” #luoghicomuni, domenica alle 18.30, alla Fabbrica delle Candele di Forlì organizza la proiezione del film "Le ciliegie sono mature". Ingresso libero.

Un finale scoppiettante ai Pomeriggi del Bicchiere di domenica, alle 15.30, al Teatro ex seminario di Bertinoro. La rassegna di quest'anno infatti chiude con uno degli autori più amati della Romagna: Roberto Mercadini che parlerà del suo ultimo libro “Storia perfetta dell'errore”

Mostre

Il San Domenico di Forlì stupisce il pubblico con i grandi capolavori dell'arte con la mostra "Ottocento. L'arte italiana tra Hayez e Segantini". La vetrina della Camera di Commercio della Romagna su Corso della Repubblica 5, ospita la rassegna "800 e più: forme d’Arte in vetrina", esposizione collaterale alla mostra al San Domenico.

A Palazzo Romagnoli è possibile ammirare al primo piano una retrospettiva dedicata all'artista romagnolo Enzo Bellini. La Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia ospita la mostra “Moreni ospita Afro”. Continua al Porta San Pietro di Forlì la mostra “La forma delle nuvole” del pittore surrealista Simone David.

Palazzo del Monte di Pietà ospiterà la mostra "Le Chapeau", con l'esposizione dei grandi cappelli forlivesi. La squadriglia femminile “Albatros” del reparto scout Predappio 1 organizza una collettiva artistica under 20, dal titolo "ArtisticaMente insieme".

Da sabato viene esposta alla Sala XC Pacifici di Forlì la mostra "Il matrimonio degli alberi", scatti di Giulio Sagradini. Inaugurazione alle 17 con Massimo Milandri. Intermezzi sonori di Zampogne Zampanò Trio.

Solidarietà

Da venerdì a domenica arrivano in Piazza Saffi gardenie e ortensie per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla (appuntamento organizzato da Aism).