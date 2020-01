Tangenziale terzo lotto, Marchi (Italia Viva): "Accolta la nostra segnalazione, accelerare col progetto ascoltando i cittadini"

"Italia Viva ha votato con convinzione a favore della delibera sul Terzo lotto della tangenziale di Forlì, apprezzando anche l'impegno ad ascoltare i cittadini dei quartieri interessati per rispondere alle loro istanze. Del resto noi per primi avevamo sollevato questo problema, anche con una apposita interrogazione". Lo afferma Massimo Marchi, consigliere comunale di Italia Viva a Forlì.



"Abbiamo votato a favore perché è un progetto che serve alla città e al territorio - spiega -, perché si tratta di un'opera che oltre a migliorare la mobilità delle persone e delle merci rappresenta anche un'opportunità di tipo economico. Ed è un'infrastruttura che si è sbloccata grazie al lavoro svolto dalla precedente amministrazione e dal nostro parlamentare Marco Di Maio, che con un importante lavoro di squadra nella precedente legislatura sono riusciti a trovare i fondi per il totale finanziamento dell'arteria stradale".

"Ora l'obiettivo primario è arrivare il più velocemente possibile a completare il terzo lotto - conclude - che mette in collegamento l'ospedale con la tangenziale. Vogliamo però, come già ribadito in altre circostanze, che vengano ascoltate le richieste dei territori".