Al San Domenico la nuova mostra di McCurry, l'intervista allo scenografo Peter Bottazzi: "Uno stimolo creativo"

Un racconto fotografico sul cibo e sul suo ciclo della vita, dalla produzione al consumo, che punta a riflettere sul suo valore, sullo spreco alimentare e sulla cultura che esso racchiude, in quanto ponte tra i popoli: dal 21 settembre al 6 gennaio i Musei San Domenico di Forlì ospitano in prima mondiale 'Cibo' del fotografo Steve McCurry, quattro volte vincitore del World Press Photo. "Un esperimento riuscito e particolare. E' stato uno stimolo".: a parlare è lo scenografo Peter Bottazzi, che ha saputo collocare le opere in un allestimento “libero” di grande sensibilità e capacità attrattiva.