Dal post su Facebook alle scuse ai cinesi, una pizza napoletana contro il Coronavirus: gli incassi della serata per la ricerca

Fabrizio Ruggiero, titolare della pizzeria "O’ sole mio" di viale Bologna, ha voluto devolvere l'incasso della serata di lunedì all’ospedale Spallanzani di Roma alla ricerca sul Coronavirus. Alcune settimane fa sulla pagina Facebook dell'attività aveva pubblicato un post nel quale spiegava che avrebbe vietato l'ingresso ai clienti cinesi nel suo locale " per motivi di sicurezza, in modo tale da evitare possibili contagi ". Parole che hanno sollevato non poche polemiche. L'iniziativa di lunedì sera è stato un modo per "fare pace" con la comunità cinese.