Neve e gelo, scuole chiuse a Galeata per altri due giorni: "La sicurezza prima di tutto"

"Al momento non si rilevano particolari problemi di viabilità nella strada provinciale". Lo rende noto il sindaco di Galeata, Elisa Deo, facendo il punto sull'emergenza neve e specificando che le "situazioni di disagio nelle strade secondarie sono state risolte, così come lo sgombero per liberare vie d'accesso alle zone più isolate ed allevamenti di animali". Le scuole resteranno chiuse sia mercoledì che giovedì. La decisione è stata presa a seguito della "conferma dell'abbassamento proibitivo delle temperature, che scenderanno abbondantemente sotto lo zero con ghiacciate diffuse, e nevicate ingenti a seguire". Il tutto "nonostante siano attivi da giorni i mezzi spartineve e spargisale". Deo ricorda inoltre "che il trasporto scolastico sarebbe stato comunque sospeso e la mensa avrebbe avuto problemi nella gestione dei pasti in quanto non sono arrivati i mezzi con le forniture. Mi spiace se la sospensione delle attività didattiche potrà arrecare qualche problema di logistica a qualche genitore, ma la sicurezza a scuola per me viene prima di tutto. Sempre e comunque attenzione anche a chi si diverte con il bob".

Situazione tranquilla anche a Civitella, dove sono caduti oltre 25 centimetri di neve: "Al momento non si riscontrano particolari criticità riguardo alla viabilità, le strade provinciali e comunali sono state liberate dalla neve e la circolazione per ora è ripresa a regimi normali - informa il sindaco Claudio Milandri -. Tuttavia, rilevato che le previsioni meteo annunciano temperature estreme con elevato rischio di formazione di ghiaccio, per motivi di sicurezza abbiamo deciso di sospendere l’attività didattica in tutte le scuole del comune di Civitella anche per la giornata di domani mercoledì.Si raccomanda infine di ridurre all'essenziale gli spostamenti e di prestare la massima attenzione. Seguiranno aggiornamenti".

Speciale maltempo del 27 febbraio