Si rompe l'argine del Montone a San Martino in Villafranca. Protezione Civile attiva con 80 volontari

"Agiamo monitorando la situazione minuto per minuto". Dalla sala operativa della Protezione Civile di via Cadore si sta monitorando l'evoluzione meteorologica e dei fiumi che attraversano il territorio Forlivese. Fino alla mezzanotte della nottata tra martedì e mercoledì è attiva un'allerta "rossa". Il Coordinamento Provinciale volontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena è stato attivato dall’Agenzia Regionale intorno alle 3 della nottata tra domenica e lunedì. Intorno alle 19 i vigili del fuoco hanno contato circa 30 interventi, con un'altra decina in attesa, con 4 squadre mobilitate continuamente.

Invece sono un'ottantina gli uomini di protezione civile appartenenti alle varie associazioni aderenti al coordinamento e dislocati nelle località del territorio della provincia schierati per fronteggiare la situazione d'emergenza. Due i fronti critici: quello al Ronco, in particolare in via Della Grotta, e l'ultimo di San Martino in Villafranca, con la rottura dell'argine del Montone avvenuta nel tardo pomeriggio. Complessivamente sono attivi una ventina di mezzi con idrovere e tutto l'occorrente per arginare la fase di criticità.

"Abbiamo predisposto migliaia di sacchi di sabbia e molti cittadini sono venuti autonomamente al centro di via Cadore - spiega Renato Michele Fanara, coordinatore delle associazioni di Protezione Civile -. Stanno operando numerosi volontari, diversi dei quali partiti per Cesena, il tutto sotto il controllo dell'agenzia regionale dell'Emilia Romagna. Alcune criticità sono state già risolte in loco, come a Dovadola e Tredozio, ma è una situazione che possiamo definire "a fisarmonica". Si agisce minuto per minuto".

Le ultime emergenze

L’attivazione e l’impiego dei volontari di protezione civile continua con avvicendamento delle squadre e perdurerà anche nel corso della prossima nottata. Mentre alcuni sono a riposo al centro di via Cadore pronti ad entrare in azione col calar delle tenebre, altri sono attivi ancora in via Della Grotta, viale Italia e viale Isonzo. Le ultime emergenze stanno riguardando le campagne in via Lughese e via Ghibellina. A San Martino in Villafranca è arrivata l'acqua all'altezza del ponte dell'A14, con la strada che è stata chiusa dal curvone fino alla chiesa. E si guarda al cielo, aspettando una tregua dal cielo che al momento non arriva.

Il livello dei fiumi

Nel frattempo si tiene monitorato il livello dei fiumi: alle 16.30 il livello idrometrico del Montone, che ha anche allagato le aree golenali (in particolare nella zona dei Romiti), è salito a 8,46 metri a Ponte Braldo, mentre a Forlì il picco della piena ha toccato 7,71 metri, col livello finalmente a scendere. Il Ronco ha toccato il livello massimo di 7.30 alle 16, per poi cominciare a diminuire. "Ronco e Montone sono in piena eccezionale ed i tecnici stanno monitorando costantemente la situazione - evidenzia il sindaco Davide Drei -. Via Zignola e il parcheggio dell’Argine sono interdetti al traffico.Occorre limitare gli spostamenti, monitorare i vani interrati e sotto-strada. Massima prudenza soprattutto nei sottopassi".