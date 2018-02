Con i primi fiocchi intensi è scattato il Piano Neve: in azione 54 spazzaneve

Si è insediato in Municipio a Forlì il Centro Operativo Comunale, che segue l'evolversi della situazione meteo e che rimarrà attivo fino al termine dell'emergenza. Con le prime intense precipitazioni di lunedì sera è scattato il "Piano Ghiaccio e Neve" predisposto dal Comune di Forlì: alle 20, rendono noto da Piazza Saffi, vi è stata "l’uscita programmata in funzione preventiva di 4 mezzi per le operazioni di spargimento di sale antighiaccio. Con l'aggiornamento delle previsioni meteo è stata stabilitala decisione di sospendere le attività scolastiche ed attivare i mezzi spazzaneve".

Prosegue l'informativa comunale: "A partire dalle ore 20:30 nelle zone collinari e dalle ore 21:30 nell’intero territorio, quando cioè le precipitazioni nevose hanno cominciato ad assumere rilevanza in termini di spessore di accumulo, è stato attivato il servizio di spalature che per tutta la notte ha interessato 50 automezzi dotati di lame spartineve. Sono inoltre operativi 4 mezzi (2 bob cat e due mezzi di scorta) e alcuni “soffioni” per ridurre il carico sulle alberature. Nell’organizzazione degli interventi è stata assegnata massima priorità alla viabilità di accesso e alle aree di sosta del polo ospedaliero Morgagni - Pierantoni. Da segnalare che alle 4 circa si è registrata una intensificazione dell’evento nevoso che si è protratto per alcune ore".

Oltre al coordinamento delle azioni, alla programmazione degli interventi e alle relazioni con scuole, istituzioni e operatori di servizi pubblici, il Centro Operativo Comunale segue con attenzione le previsioni meteorologiche e quanto comunicato dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna. Tutti gli impianti sportivi sono regolarmente a disposizione e che lo svolgimento o meno dei corsi e delle attività è a discrezione delle società assegnatarie degli spazi. L'amministrazione comunale ricorda ai cittadini "l’importanza di pulire davanti a casa in modo da evitare il rischio di scivolamento, dedicando massimo impegno e collaborazione per far fronte a questi momenti di difficoltà".

Speciale maltempo del 27 febbraio