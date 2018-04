Omicidio-suicidio a Meldola, celebrati i funerali di padre e figlia

Sono stati celebrati giovedì, nella chiesa di San Francesco di Meldola, i funerali di Francesco ed Elisa Giacchini, rispettivamente il pensionato di 73 anni che ha ucciso la figlia di 44 anni per poi spararsi e morire dopo alcuni giorni di agonia. Alle esequie erano presenti familiari e conoscenti della signora Severina, moglie di Francesco e madre di Elisa, che non hanno fatto mancare in questi giorni il loro affetto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, diretti dal capitano Filippo Cini e dal luogotenente Gino Lifrieri, coordinati dal sostituto procuratore Federica Messina, il 73enne avrebbe assassinato la figlia dopo aver maturato nel tempo dolore e sofferenza per la sua "bambina". In particolare temeva per il futuro di Elisa, soprattutto dopo gli acciacchi che hanno colpito la moglie Severina.