Polizia Provinciale, soccorsi a veicoli fuori strada e interventi per il transito sulle strade di montagna

Un lavoro incessante per garantire la percorribilità delle strade provinciali, che in gran parte sono in montagna. E’ lo sforzo profuso dalla Polizia Provinciale in occasione delle forti nevicate che hanno investito tutta la provincia di Forlì-Cesena. Oltre al costante monitoraggio della fauna selvatica in difficoltà, specialmente in questi periodi di neve e gelo, quando molti animali scendono a valle, anche nei paesi, in cerca di cibo e vegetazione non ricoperta da neve, la Polizia Provinciale è intervenuta martedì in soccorso e assistenza di diversi mezzi finiti fuori strada e rimasti in panne causa maltempo.

Un’autovettura è uscita fuori strada lungo la S.P. Bidentina in località Santa Sofia, stessa sorte per altri tre mezzi pesanti usciti di strada sempre sulla Bidentina, sulla provinciale del Passo del Carnaio (dove il manto nevoso ha oltrepassato il metro di altezza) e strada provinciale 72 Monda (quest’ultimo aveva completamente bloccato la normale viabilità). Il corpo di polizia ha anche assicurato un presidio h24 lungo sull’ E45 negli svincoli di Mercato Saraceno e Bivio MonteGelli per il piano neve organizzato dalla Prefettura di Forlì. Il corpo opera in modo specialistico, nell'ambito della tutela del territorio, nella lotta ai crimini ambientali, al fenomeno del bracconaggio.

Con la Polizia Provinciale ha operato anche il personale cantoniere addetto alla manutenzione delle strade provinciali, per liberare le strade dagli ostacoli e garantire il transito.