Scuole chiuse, falsa notizia sui social col logo del Comune: "Segnaliamo alle autorità competenti"

Sono circolate giovedì mattina sui social network false informazioni circa la decisione dell'amministrazione comunale di Forlì di sospendere le lezioni anche venerdì. La decisione è infatti arrivata nel primo pomeriggio di giovedì. A monitorare la situazione è sempre il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) che è insediato in Municipio e resterà attivo fino al termine dell’evento meteorologico. E' stata assunta alla luce del Bollettino di Previsione Meteorologica, con la Protezione Civile che ha diramato per venerdì un'allerta per "pioggia che gela". Quindi è stata tempestivamente comunicata attraverso i canali ufficiali del Comune (sul sito www.comune.forli.fc.it e sul Facebook del Comune di Forlì). In merito alla bufala circolata sul web, l'amministrazione comunale comunica che "sta provvedendo a segnalare alle autorità competenti questo reato".

L'amministrazione comunale ricorda "che in presenza di neve e ghiaccio è molto importante che ogni cittadino pulisca davanti alle proprie abitazioni in modo da evitare i rischi di scivolamento, così come è fondamentale che automobilisti e pedoni si muovano con prudenza e massima cautela. Ogni valutazione successiva sarà fatta alla luce delle previsioni e di eventuali ulteriori segnalazioni di Allerta Meteo. Le comunicazioni ufficiali sono quelle presenti sul sito www.comune.forli.fc.it e sulla pagina Facebook del Comune di Forlì".

