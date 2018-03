Neve e gelo, la situazione migliora anche a Bertinoro: riaprono le scuole

Riaprono le scuole medie di Bertinoro. Lo annuncia il sindaco Gabriele Antonio Fratto. La decisione è stata presa a seguito del bollettino della Protezione Civile, che indica un'allerta gialla esclusivamente per "criticità idrogeologica". "Per il nostro quadrante la situazione prevista è finalmente e totalmente migliorata, rispetto ai parametri di questa intensa settimana che ha visto un susseguirsi di allerte arancioni e gialle - illustra il primo cittadino -. Per questa ragione, monitorando la situazione anche nelle prossime ore al fine di intervenire se la situazione evolve diversamente, dichiaro l'apertura delle scuole per sabato. L'apertura, per quel che concerne la normale attività didattica prevista normalmente al Sabato, è riferita quindi alle Scuole Medie Inferiori".

