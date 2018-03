Il Forlivese lotta contro il gelicidio: lastre di ghiaccio sulle strade secondarie

Continua l'emergenza maltempo su tutto il territorio Forlivese. Giovedì sono cessate le nevicate, lasciando alle spalle uno spessore di circa 15 centimetri. Ora il nuovo nemico da affrontare è il gelicidio. Si tratta di un fenomeno che si verifica quando la persistenza di temperature negative al suolo e l'arrivo di correnti miti in quota determinano la fusione del fiocco di neve che si trasforma in pioggia e arriva al suolo sotto forma di pioggia. Con gli studenti a casa e il blocco della circolazione ai mezzi pesanti, la circolazione stradale è scarsa. La chiusura dell'autostrada A14 non ha causato particolari disagi in città, col casello di Forlì presidiato dalla Polizia Municipale. Fino alla riapertura, a metà mattinata di venerdì, c'erano una trentina di "bisonti" parcheggiati lungo gli assi che raggiungono l'autostrada, tra la via Ravegnana e l'ingresso della Tangenziale, ma senza problematiche di traffico.

Aggiorna la situazione il vicecomandante della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Andrea Gualteri: "Per la criticità in atto possiamo dire che le strade principali, quelle quindi di maggior uso (come la via Emilia, la Ravegnana, via Bertini o l'area attorno all'ospedale, ndr), sono in condizioni accettabili, con fondo nero. Bisogna invece fare atenzione alle strade secondarie, che presentano fondo bianco e ghiaccio. Ed occorre anche la massima prudenza lungo i marciapiedi". Si sta cercando di combattere gli effetti del gelicidio con la salatura delle strade: "I mezzi sono fuori e sono state attivate squadre di volontari delle associazioni per spargere il sale nei pressi delle pensiline delle fermate bus".

"Altre squadre - continua Gualtieri - sono al lavoro nei pressi delle scuole sedi dei seggi elettorali". Giovedì sera l'A14 è stata teatro di un maxi scontro, col coinvolgimento di camion ed auto. "Fortunamente non ci sono stati segnalati incidenti sulla viabilità locale", tranquillizza il vice comandante. In tarda mattinata si è verificato un sinistro sulla Lughese a Villafranca. Da Gualteri un appello alla massima prudenza: "Soprattutto lungo le strade secondarie, come ad esempio sulla Cervese, dove sono presenti tratti con ghiaccio (lungo l'arteria ci sono anche degli incolonnamenti di mezzi pesanti dovuti alla chiusura dell'E45 con presidi delle forze dell'ordine, ndr) -. Occorre attenzione anche in viale Corridoni. Ma comunque il traffico, visto l'orario di punta, è scarso". Nella nottata sono entrati in azione tre mezzi con "soffioni" per sollevare la neve depositata sugli alberi presenti lungo le strade. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in interventi di messa in sicurezza di rami pericolanti e rimozione di "ghiaccioli".

