Iniziare splendidamente il 2020: Eiffel 65 in Piazza Saffi, cena e djset a Castrocaro e tanto altro

Se anche voi avete procrastinato fino all'ultimo e ignorato la domanda fatale che ogni anno in questo periodo vi martella - cosa fate a capodanno? -, ecco qui gli eventi per festeggiare l'arrivo del 2020 a Forlì!

San Silvestro, la notte di Capodanno - martedì 31 dicembre 2019

In piazza Saffi a Forlì il Capodanno è all'insegna degli anni '90: si inizia alle 19.00 con foodtruck, gli speaker di Radio Studio Delta per poi scaldarsi sotto le note dello spettacolo "Back to 90's" degli Eiffel 65, e l'immancabile pista di pattinaggio. Cosa c'è infatti di più romantico di una pattinata sul ghiaccio proprio nell'ultima notte dell'anno?

Il Grand Hotel Castrocaro propone un Capodanno in compagnia di piatti d’autore, concerti e dj set per trascorrere un Capodanno all’insegna della bellezza, del divertimento e del benessere.

Al Naima Club, Capodanno a tutta musica con Cenone, live band, drag queen e disco anni '70 e '80. Anche al teatro Ex Seminario di Bertinoro il Capodanno è musicale con gli Scaricatori; al teatro Carlo Zampighi di Galeata il gran veglione di Capodanno offre musica e cenone. Quello alla Discoteca Arcadia di Monte Busca, nelle colline tra Tredozio, è un capodanno tutto da ballare con Luana Babini

Chi cerca un Capodanno diverso dal solito, può concederselo con l'emozionante spettacolo del Circo di Vienna che inizia alle ore 21.30.

Anche a Modigliana, dove è acceso lo Zoc ed Nadel, si fa festa per capodanno in piazza. Anche a Rocca San Casciano si festeggia il Capodanno intorno a e' Zoc ed Nadel, con fuochi artificiali e tortelli alla lastra.

Il primo giorno dell'anno - mercoledì 1 gennaio 2020

Anche per il primo dell'anno sono in programma due spettacoli del Circo di Vienna: alle 17.30 e alle 21.00.

Il 1° di gennaio attorno al Zoc'd Nadel di Dovadola si festeggia il 2020 con salsiccia e pancetta alla brace.

Per chi ama la musica, l'Artusi Jazz fa tappa a Santa Sofia il 1 gennaio alle 16, presso la Chiesa di San Pietro a Corniolo.

Presepi da ammirare a Forlì

Dal centro a Vecchiazzano, ecco tutte le Natività da ammirare a Forlì - anche il 31 dicembre e l'1 gennaio: nella chiesa di San Giuseppe Artigiano c'è il Presepe meccanico napoletano ambientato nel quartiere Bussecchio; a Bertinorno il Presepe in Grotta; a Rocca San Casciano sono in mostra gli Antichi Presepi Artistici, e a Modigliana sono previsti Presepi nelle chiese, artisti e mostre per un "Natale in Arte". Magia e suggestione anche a Predappio, con il Presepe della Solfatara. A Terra del Sole c'è la 31esima Rassegna dei Presepi, mentre a Forlimpopoli nella Basilica il presepe è animato con la voce di Benedetta Bianchi Porro. Per grandi e piccini, sempre a Forlimpopoli, al Museo Aldini, si possono ammirare anche i pop-up natalizi di Massimo Missiroli!“