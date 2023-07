Furlé Trotter - Secondo Casadei, il primo artista che portò in Italia la musica nelle piazze, partendo dai 30mila spettatori di Forlì Dopo la narrazione sulle origini e la figura di Carlo Brighi, si arriva agli anni ’20 del secolo scorso, con l’avvento sulla scena di colui che sarebbe diventato l’icona del liscio, Secondo Casadei

Continua il viaggio nella storia del liscio, nella seconda parte della ventitreesima puntata di Furlè Trotter. Dopo la narrazione sulle origini e la figura di Carlo Brighi, si arriva agli anni ’20 del secolo scorso, con l’avvento sulla scena di colui che sarebbe diventato l’icona del liscio, Secondo Casadei, il primo ad inserire dei testi sulla base musicale del genere popolare romagnolo. A lui si deve l’inno della nostra terra, “Romagna mia”, composta nel 1954 e divenuta celebre in tutto il mondo. A guidarci nel percorso è Mario Russomanno, giornalista e saggista, curatore anche di una mostra sulla storia del liscio, in collaborazione con Riccarda Casadei, figlia di Secondo.

