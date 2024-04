Furlè Trotter - Il "nonno" che fa fa uscire di casa e fa giocare i bambini come una volta, con i giochi semplici di strada Alla scoperta dei giochi di strada, e più in generale di quell’antica capacità di divertirsi con semplicità, lontana anni luce dalla iper tecnologia dei nostri giorni, ma per questo non meno avvincente per i bambini

Alla scoperta dei giochi di strada, e più in generale di quell’antica capacità di divertirsi con semplicità, lontana anni luce dalla iper tecnologia dei nostri giorni, ma per questo non meno avvincente per i bambini, con la capacità di favorire la socializzazione, quella vera, reale, in presenza. Nella ventinovesima puntata, siamo così andati a conoscere l’Associazione “Nonno Banter 57” e il suo presidente Walter Turci, per tutti appunto Nonno Banter, falegname classe ’57. Sono oltre 100 i giochi in legno, interamente realizzati a mano con materiale di riuso, con i quali Walter e gli altri volontari dell’Associazione girano nei vari comuni per sagre, feste ed eventi, in Emilia-Romagna e non solo, per la gioia dei più piccoli, ma anche dei genitori e dei nonni, poiché il divertimento all’insegna della semplicità è coinvolgente. Si può anche andare a conoscere l’Associazione a Meldola, presso la sede di via Montanari 6, con attività gratuite e aperte a tutti il sabato mattina (per info: 349.8692121).



Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlè Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.

“Furlè Trotter” per ora si ferma qui, dopo 29 puntate in un percorso avviato nell’agosto 2021. Da parte di Vincenzo Bongiorno e Andrea Bonavita, grazie a tutti per l’interesse con il quale la rubrica è stata seguita.