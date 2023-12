Furlé Trotter - A 800 anni dal primo Presepe, la tradizione non tramonta: a Forlì in novemila alla mostra Ad 800 anni dal primo Presepio vivente realizzato nel 1223 nel borgo di Greccio da San Francesco d'Assisi, nella ventisettesima puntata di Furlé Trotter siamo andati a conoscere meglio l'Associazione Italiana Amici del Presepio di Forlì.

Ad 800 anni dal primo Presepio vivente realizzato nel 1223 nel borgo di Greccio da San Francesco d'Assisi, nella ventisettesima puntata di Furlé Trotter siamo andati a conoscere meglio l'Associazione Italiana Amici del Presepio di Forlì. Abbiamo dialogato con il suo presidente, Andrea Donori, alla scoperta della passione che anima i volontari di questa realtà. L'Associazione quest'anno presenta, nei locali del Chiostro di San Mercuriale fino al 7 gennaio, la 34a "Rassegna Presepi Città di Forlì". Abbiamo poi colto l'occasione di ricordare tante altre Natività del territorio. Tra queste, anche il Presepio vivente dei bambini, giunto alla 22a edizione con oltre 300 figuranti proposto dalla Cooperativa sociale Domus Coop, assieme ad altre realtà cittadine, tra cui le scuole paritarie forlivesi. Vi sono poi i Presepi dei paesi, nelle pievi, senza dimenticare quello meccanico di Vecchiazzano.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma “Furlé Trotter”, cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio “ad Furlè” - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.