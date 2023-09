Furlé Trotter - A Predappio c'è ancora la Madonna del Fascio, la storia della sua conservazione

Si rimane a Predappio, città di fondazione dal 1925 al 1940. Anche in questa terza parte della venticinquesima puntata, abbiamo la fortuna di poter beneficiare delle spiegazioni dell’architetto Giancarlo Gatta, autore della recente ristrutturazione del monumento ai caduti di piazzale della vittoria a Forlì, e profondo conoscitore del Razionalismo in generale, ed in particolare anche di quello sul nostro territorio. Siamo andati a scoprire la Scuola materna e chiesa di Santa Rosa, progettata dall’architetto Florestano Di Fausto. All’interno vi è l’opera artistica conosciuta come “Madonna del fascio”. A spiegarcela è stata la signora Gabriella, dell’Associazione Amici di Santa Rosa. La puntata si chiude con la visita alla casa natale di Benito Mussolini, recuperata e utilizzata dal Comune di Predappio quale sede espositiva. Fino a gennaio 2024 è qui visitabile la mostra “Quando Predappio spiccò il volo”, sull’evoluzione urbanistica del paese della Valle del Rabbi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma “Furlé Trotter”, cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio “ad Furlè” - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.