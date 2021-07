Servizio civile regionale: opportunità per i giovani in provincia con Assiprov

Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi regolarmente soggiornanti in Italia che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni).

Ass.I.Pro.V. ODV, in qualità di ente titolare, presenta due progetti di Servizio Civile Regionale, per 21 posti complessivi (di cui 17 in provincia di Forlì-Cesena): "Appassionati per la cultura", co-progettato con Comune di Forlì, Comune di Sarsina, Comune di Verghereto, Comune di Savignano sul Rubicone e Comune di San Mauro Pascoli (13 posti); "Abbi cura - Fragilità nelle fragilità", co-progettato con Associazione Volontari e Amici dell'Istituto Oncologico Romagnolo e A.I.S.M. Forlì-Cesena - Ass. Italiana Sclerosi Multipla (8 posti).

Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi regolarmente soggiornanti in Italia che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni).

Scadenza per la presentazione della domanda: 18 luglio 2021 ore 23.59.

Per informazioni sulla presentazione della domanda rivolgersi all'ufficio Ass.I.Pro.V. di Forlì (0543/36327 - chiedere di Alessandra Malmesi) oppure consultare la pagina web dedicata al bando: https://www.assiprov.it/Fare_volontariato/Servizio_Civile_Regionale_Emilia_Romagna/Bando_Servizio_Civile_Regionale_2021_selezione_di_21_giovani