Open day al Liceo Morgagni, i ragazzi presentano la scuola

In quest’anno scolastico all’insegna dell’emergenza pandemica, le scuole si sono dovute completamente reinventare per riuscire a raggiungere i ragazzi e le famiglie nelle giornate dell’orientamento, volte a far conoscere ai ragazzi delle classi terze medie le loro offerte formative. Il “Liceo Morgagni di Forlì” conclude sabato il suo ciclo di incontri virtuali con le famiglie presentando il suo piano di studi che punta sulla formula, ormai lungamente collaudata, di 4 licei in uno: Classico, Linguistico (anche con opzione Esabac), Scienze Umane ed Economico Sociale. Sito in un edificio storico dell’epoca razionalista, il Liceo Classico G.B. Morgagni, si affaccia sul Viale della Libertà, zona di interesse storico internazionale del “ventennio fascista”

Marco Molinelli, dirigente scolastico, spiega: "Nonostante questo momento difficile credo che la scuola sia riuscita ad organizzare in modo efficace l'orientamento e direi che l'andamento positivo delle iscrizioni, da poco iniziate, sembra confermare l'interesse delle famiglie verso il nostro Liceo". Alle ore 15:00 Molinelli, accoglierà le famiglie per un breve momento introduttivo sul canale “youtube” poi gli interessati proseguiranno il loro viaggio in 4 aule multimediali diverse dove gli insegnanti dei vari indirizzi saranno pronti a presentare nel dettaglio i percorsi liceali offerti dalla scuola. Inoltre sul sito si trovano pubblicati alcuni video e interviste girati dai ragazzi della scuola o con le testimonianze di ex studenti che spiegano “Rifarei il Morgagni perché...”.

“Il video di presentazione della scuola - racconta Maria Patrizia Pedaci, responsabile dell'Orientamento in entrata – è stato realizzato con grande entusiasmo dai nostri ragazzi insieme con il professor Roberto Agnoletti. Un'altra scelta, della quale possiamo dirci soddisfatti, è stata quella di far presentare i singoli indirizzi sempre allo stesso team di docenti, lavorando così in modo più efficiente e proficuo, in un momento così delicato per la scuola”.

Raffaella Zecchini, docente di lettere del Liceo Classico, spiega: "Il nostro liceo offre una solida preparazione di base che non prepara solo ad un futuro percorso umanistico, ma getta le basi per poter proseguire agevolmente in qualsiasi corso universitario". Le docenti di lingue Paola Albonetti, Silvia Giardini e Jenny Laghi insistono sulla dimensione europeista del Liceo Linguistico, ricordando la possibilità di “scegliere tre lingue straniere sin dal primo anno” e ricordando che “i ragazzi vengono preparati ad affrontare il mondo globalizzato che li attende, per esempio ottenendo le certificazioni linguistiche. Il corso Esabac, inoltre, consente di ricevere, alla fine dei 5 anni, un doppio diploma valido in Italia e in Francia .I ragazzi del linguistico hanno inoltre deciso di girare un video di presentazione del loro indirizzo con brio ed ironia”.

La docente di Scienze Umane, Barbara Abbondanza sottolinea: "Il Liceo Scienze Umane fornisce una preparazione liceale a tutto tondo ma si distingue dagli altri indirizzi perché più focalizzato sulle discipline il cui oggetto di studio è l'uomo, ovvero la pedagogia, la psicologia, la sociologia e l'antropologia, il tutto rafforzato dallo studio del diritto nel biennio offrendo ai ragazzi una visione completa e complessa della realtà sociale ed educativa. L'opzione Economico sociale, invece, è più proiettata verso la modernità grazie allo studio di due lingue straniere e prepara gli studenti ad analizzare la realtà da un punto di vista giuridico ed economico, naturalmente mettendo sempre al centro le Scienze Umane".

Per seguire gli open day e visionare i materiali preparati dai ragazzi si può visitare il sito del Liceo Classico G.B. Morgagni di Forlì.