A scuola in estate? Ecco che cos'è il Piano estate 2021

A scuola in estate? Ecco che cos’ il piano Piano scuola estate 2021, avviato dal Ministero dell'istruzione. Lo scopo di questa piano, rivolto a studentesse e studenti, è quello di recuperare la socialità e lavorare sugli apprendimenti, cercando di fronteggiare le difficoltà causate dalla pandemia. In pratica il piano prevede laboratori per il potenziamento delle competenze sulle materie più classiche, integrati poi con attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi su legalità, sostenibilità e tutela ambientale.

Il Piano scuola estate, già finanziato dal Ministero, verrà attuato gradualmente, a seconda delle vocazioni e delle disponibilità dei vari Istituti scolastici sui territori ed in maniera integrata con le iniziative degli enti locali. Le scuole potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo. Gli scrutini saranno la base per l’avvio del Piano Scuola Estate, per poter, a seguito della valutazione ed autovalutazione degli studenti, costruire percorsi personalizzati per ogni studente. Saranno direttamente le scuole a programmare le attività e ad informare le famiglie, mentre la partecipazione degli studenti sarà su base volontaria.

Il Piano è programmato in 3 diverse fasi, la prima, a giugno, dedicata al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali; la seconda, a luglio ed agosto, orientata al rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità e la terza ed ultima, a settembre, di introduzione al nuovo anno scolastico.

Il Piano a livello locale è ovviamente in costruzione, saranno consultabili le informazioni su come partecipare sul sito dedicato.