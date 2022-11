Black Friday in arrivo: un’occasione per tutti

Solitamente il Black Friday cade il giorno dopo il Thanksgiving, cioè l’ultimo venerdì di novembre. L’usanza, però, oltre a essersi estesa in tutto il mondo ricorre ormai più volte durante l’anno. Per molte attività, infatti, è un’occasione per proporre offerte straordinarie e accogliere un maggior numero di clienti.

Allo stesso tempo il cosiddetto venerdì nero è la giornata preferita per chi ama fare shopping e per chi vuole approfittare di imperdibili sconti per acquistare l’oggetto dei suoi desideri. Per gli appassionati di profumi novembre è senz’altro un mese perfetto per fare scorte di fragranze ancora prima del Natale. In particolare in Romagna, a Forlì, nello show room di via Ravegnana 373/B, la storica Romagnola Profumi ha organizzato sei giornate in cui è possibile acquistare beauty brand con grandi sconti.

Sconti del 30% su tutti i prodotti per tre giorni

Dopo gli eventi del 17, 18 e 19 novembre, lo store è pronto ad accogliere i clienti anche il 24, 25 e 26 novembre con sconti del 30% su tutta la vasta gamma di prodotti in vendita, con orario continuato dalle 9:30 fino alle 19:00.

Da Romagnola Profumi i clienti potranno provare e acquistare i più grandi marchi. Profumi femminili (fragranze, bagno e corpo), maschili (fragranze, barba, bagno e corpo) e unisex. Ma anche profumi per ambiente (diffusori e spray, candele), cosmetici per viso e corpo (anche quelli naturali), così come prodotti per il makeup e accessori (trucco per il viso, occhi, labbra, unghie), prodotti per capelli (styling, colorazione, spazzole e pettini, accessori), prodotti per l’igiene intima... senza dimenticare i prodotti dedicati ai più piccoli.

Consulenza di beauty expert e makeup artist

Oltre alla grande mole di articoli in grande sconto, la peculiarità della storica profumeria di Forlì è la cura per il cliente: lo staff, composto di diverse figure e professionalità, è pronto ad ascoltare e a fornire la propria consulenza in base alle esigenze di ognuno. Questo è un modo per rendere il negozio un luogo vivo, ma anche per fornire alle persone un servizio in più: Romagnola Profumi, infatti, si avvale anche della collaborazione di beauty expert e makeup artist e organizza eventi con grandi case della cosmetica e del profumo.

Il Black Friday è ormai un evento irrinunciabile, in cui non è permesso perdere ghiotte occasioni. Sconti che non capitano tutto l’anno e che danno l’opportunità di fare affari ben prima di Natale, per non farsi cogliere impreparati.