Clima, ambiente, energia e mobilità: le opinioni dei partiti nel forum di Fridays For Future

“Che cosa proponete per risolvere l'urgenza più grande del nostro tempo? Quali misure vi impegnerete a sostenere ed approvare? A cosa siete disposti per garantire a noi giovani un futuro vivibile?”. Sono queste alcune delle domande alle quali i candidati alle prossime elezioni politiche sono stati invitati a rispondere mercoledì pomeriggio in un confronto pubblico sulle tematiche ambientali organizzato nel Salone Comunale di Forlì da Fridays For Future Forlì. Ecco le opinioni dei partiti che hanno partecipato all'incontro. Si sono aggiunti in un secondo momento, in un "secondo turno" di interventi, anche Marco Croatti (M5S) e Simona Viola (+Europa, rappresentante per il centro-sinistra).