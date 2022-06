Con Praxis Forlì diventa per tre giorni la città della filosofia

Dal 21 al 23 luglio Forlì diventa per tre giorni la città della filosofia, ospitando (Sala ex consiglio - Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena, Piazza G.B. Morgagni) Praxis-scuola di Filosofia, che in questa sua IX edizione affronta il tema del “genere”, che è da diversi anni al centro del dibattito pubblico mondiale. Tre giorni intensi di lezioni, dibattiti, tavole rotonde, incontri e approfondimenti, aperti a tutti quelli che vorranno partecipare alle lectio e confrontarsi con importanti filosofi e studiosi come Alex Pagliardini, Olivia Guaraldo, Franco Ferrari, Giovanni Leghissa, Cristina Amoretti, Riccardo Manzotti e Caterina Zanfi.

