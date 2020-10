Il Giro d'Italia sulle strade della Nove Colli: le immagini mozzafiato di una Bertinoro in rosa

I raggi di sole si sono fatti pian piano spazio tra le nuvole quando è transitato il Giro d'Italia sulle strade del Forlivese. Il percorso, diventato famoso in tutto il mondo grazie alla Nove Colli, si è tinto di rosa giovedì mattina per l'appuntamento col tappone romagnolo. Tanti i tifosi a bordo strada, una festa lunga una trentina di chilometri, che si è concentrata a Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola, vestite di rosa tra scritte giganti e abbellimenti. Bertinoro, la terra Arnaldo Pambianco come evidenziato anche in uno striscione, ha accolto i corridori con le campane in festa.

