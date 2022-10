Tutto quello che c'è da sapere per vivere la "città a 4 zampe": dai servizi ai numeri utili in una guida

E' stata presentata la guida gratuita “Città a 4 Zampe”, edizione 2022 Forlì-Cesena, con tutte le informazioni, i numeri utili, i servizi e gli operatori commerciali per gli animali domestici che in moltissimi tengono con sè per compagnia. Hanno presentato l'edizione Giuseppe Petetta (Assessore al Benessere Animale del Comune di Forlì), Mara Basilico (Mini Rouge Allevamento Labrador Retriever, Forlì), Antonio Bassini (Medico Veterinario Clinica Porta Schiavonia, Forlì), Simona Buda (Titolare Robinson Pet Shop), Stefano Cavina (Responsabile Formazione Centro Cinofilo Dog Galaxy, Istruttore e Educatore Cinofilo, Forlì), Domenico Chiericozzi (Direttore Città a 4 Zampe).