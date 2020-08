Festival del videoclip a Forlì, si allestisce il drive-in da guinness: il cantiere visto da vicino

Al via giovedì 27 agosto la quarta edizione di Imaginaction, il festival internazionale del videoclip: tre serate imperdibili, ricche di ospiti ed eventi, che si terranno fino a sabato 29 all’aeroporto di Forlì, in un enorme drive-in allestito per l’occasione. Sul palco saliranno importanti artisti della scena musicale italiana che si racconteranno attraverso i video che hanno segnato la loro carriera: J-Ax, Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Pierdavide Carone, Leo Gassmann, Marco Masini, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari; Luis Fonsi, Sparks e Travis sono gli artisti stranieri saranno in collegamento dall’estero.

Verranno inoltre premiati Checco Zalone (Special Award “Videoclip e Sociale” per i videoclip “Immigrato” e “L’immunità di gregge”), J-Ax (Miglior Videoclip Italiano 2020 per “Una voglia assurda”), Andrea Morricone (Special Award “Cinema e Videoclip” per “Tema d’amore” tratto da Nuovo Cinema Paradiso) e Luis Fonsi, in collegamento da Miami, per il videoclip più visto della storia, “Despacito”. Per la rassegna “I capolavori immaginati” saranno presentati in anteprima i video inediti e ufficiali di “Futura” di Lucio Dalla (il 27 agosto) e “Via con me” di Paolo Conte (il 28 agosto). Inoltre nella serata del 28 agosto verranno proiettate in esclusiva le immagini ritrovate e mai viste prima del backstage dell’opera capolavoro di Andrea Bocelli, “Con te partirò”, e verrà letto uno scritto dell’artista dedicato al Festival. Evento speciale nella serata finale, il 29 agosto, con la proiezione di Jolly Blu, il film cult degli 883, mai pubblicato e ora restaurato.

Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza al fondo covid-19 "Sosteniamo la Musica" di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da Fimi, a supporto dei professionisti dell’industria musicale https://www.musicinnovationhub.org/progetti/covid-19-sosteniamo-la-musica/. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma dice.fm https://dice.fm/bundle/imaginaction e all'edicola di Marinella Portolani in Piazza Saffi, 34 (sotto la Camera di Commercio).

Imaginaction è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Trevor Horn, Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri e Mousse T, solo per citarne alcuni. Imaginaction è realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Forlì e di Apt Emilia Romagna e con il contributo della Regione Emilia Romagna. Media partner dell’evento Radio Bruno.