Cavalli luminosi, farfalle giganti e trampolieri: show di colori e acrobazie con gli artisti circensi in piazza Saffi

Piazza Saffi gremita domenica pomeriggio per "La Parata Bianca", lo spettacolo itinerante con parate di trampolieri e macchine sceniche musicali. Insieme a 5 farfalle giganti hanno danzato per in centro, dando vita ad un arcobaleno di colori senza fine. A seguire, dalla Francia ecco i Toys - artisti, trampolieri, musicisti, acrobati in veste di soldatini e bambole danzanti - che hanno coinvolto il pubblico in una festa di musiche, canti e balli.

E' stata poi la volta di un momento di festa con tutti gli spettatori coinvolti in un gioco di palloni giganti. Il gran finale è stato animato con cavalli luminosi: sei animali scolpiti in candidi materiali gonfiabili, messi in moto da burattinai-domatori audaci, in costumi leggendari, hanno accompagnato il pubblico all'interno di un vero e proprio spettacolo evocativo che fa della luce il suo linguaggio universale.