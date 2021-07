Prendersi cura dei capelli: rimedi per le irritazioni del cuoio capelluto

Può causare prurito, forfora, irritazioni fastidiose e desquamazione: il cuoio capelluto arrossato, se trascurato, può portare a fastidiose conseguenze. E' un'irritazione che può colpire tutti e che può dipendere da molteplici fattori, ma va trattato con cura, per evitare problemi cronici. Scopriamo quali possono essere le cause e i rimedi naturali per questa problematica.

Le cause del cuoio capelluto arrossato

Come spiegato, le cause che portano ad avere un cuoio capelluto arrossato possono essere diverse. Le due più comuni sono sicuramente lo stress ed una produzione eccessiva di sebo, ma non solo. Alcuni dei fattori che possono scatenare un’irritazione del cuoio capelluto, infatti, sono:

utilizzo di shampoo e prodotti per capelli aggressivi

abuso di tinte per capelli e decolorazioni

utilizzo di farmaci per la pelle

inquinamento

danni derivanti dall’utilizzo di spazzole non adatte alla sensibilità della cute

problemi ormonali

allergie a prodotti o alimenti

stress eccessivo

invecchiamento naturale della cute

dermatite seborroica

psoriasi

I rimedi per trattare il cuoio capelluto arrossato

Il cuoio capelluto, anche se non sembra, è una zona del corpo delicata e sensibile. Fattori comuni come lo stress, l’utilizzo di prodotti aggressivi e di accessori non adatti possono provocare irritazioni, prurito e bruciori, associati ad un arrossamento della zona, che frequentemente è accompagnato anche da forfora e desquamazione.

Il modo migliore per prendersi cura della cute è sicuramente la prevenzione dell'irritazione, per avere un cuoio capelluto sano, ai primi sintomi di irritazione è necessario intervenire. In ogni caso, se il problema dovesse persistere a lungo, è bene consultare il proprio medico o dermatologo di fiducia. Vediamo quindi i rimedi naturali più efficaci per prevenire o trattare il cuoio capelluto arrossato.

Utilizzare prodotti per la cute sensibile

La scelta dei prodotti per i capelli è fondamentale in questi casi, cercando di coccolare il proprio cuoio capelluto. Lozioni lenitive, shampoo purificanti, balsami nutirenti e fiale riequilibranti: l'aiuto del parrucchiere di fiducia, o, nei casi acuti del dermatologo o del medico curante possono essere fondamentali per l'acquisto dei prodotti in base alla struttura dei capelli e alle condizioni della tua cute.

Attenzione a lavare i capelli

In generale, lavare troppo spesso i capelli può indebolirli ed irritare il cuoio capelluto: se già si soffre di questa problematica, è bene evitare di superare le 3 volte a settimana, anche se si pratica sport.

Assumere probiotici

I probiotici, come è noto, sono batteri organici fondamentali per l’equilibrio del nostro organismo. L’assunzione di probiotici, oltre che per la salute dell'intestino e di tutto il corpo,è di grande aiuto anche per il benessere dei capelli e per la salute del cuoio capelluto: questi batteri, infatti, hanno la capacità di riequilibrare il Ph della pelle, mantenerne alte le difese e renderla sana e luminosa, ma anche di rallentare la caduta dei capelli e prevenire la comparsa della forfora, donando una chioma folta e lucente.

Rimedi naturali

Quando la cute del cuoio capelluto è infiammata, si può trattare con un rimedio naturale, utilizzando erbe naturali ed oli essenziali, da applicare sulla zona arrossata: sono utili gli estratti di ortica e salvia, l’olio essenziale di lavanda, gli impacchi di camomilla, ma anche le applicazioni di gel con aloe vera, estratto direttamente dalla pianta.

Molto efficaci per combattere il prurito sono l’olio di argan e/o l’olio di jojoba, da emulsionare con un po’ d’acqua, mentre l’olio di iperico, dalle proprietà cicatrizzanti ed emollienti, è l’ideale da applicare quando si sente più bruciore o si percepisce maggiore secchezza del cuoio capelluto.

Massaggi con lo scrub

L’accumulo eccessivo di tossine, così come i residui di balsami e prodotti per lo styling, le polveri sottili derivanti dall'inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo, sono fattori che possono incidere in maniera importante sul cuoio capelluto arrossato.

Utilizzare uno scrub naturale è un ottimo rimedio per purificare e pulire la cute in profondità, esfoliare ed eliminare le cellule morte e stimolare l’ossigenazione della cute, grazie al microcircolo che smaltirà le tossine in eccesso.