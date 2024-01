Furlé Trotter - Un bar che è un'istituzione: sulle sue pareti c'è la storia dell'ultimo secolo della città Quelli proposti da Spagnoli, sulle pareti del suo bar e sulla sua pagina Facebook, sono scorci di Forlì di oltre 60 anni fa, in molti casi di un secolo fa o più. Vi sono poi foto di eventi sportivi dei tempi che furono

Mirko Spagnoli del Bar Iride

È un viaggio nel tempo quello proposto nella ventottesima puntata di Furlé Trotter. Lo abbiamo vissuto andando a trovare Mirko Spagnoli, titolare del Bar Iride in viale dell'Appennino 261, che della collezione di immagini storiche di Forlì ne ha fatto una grande passione. Quelli proposti da Spagnoli, sulle pareti del suo bar e sulla sua pagina Facebook, sono scorci di Forlì di oltre 60 anni fa, in molti casi di un secolo fa o più. Vi sono poi foto di eventi sportivi dei tempi che furono, e anche ritagli di giornale degli articoli di stampa di quegli anni, tra cui il primo della serie: il derby vinto nel calcio dal Forlì contro il Rimini, allo Stadio Morgagni per 4 a 3, con il gol decisivo di Tinti sul finale di partita. Era il 18 novembre 1979, quel Forlì mancherà la promozione in serie B per un solo punto.

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma “Furlé Trotter”, cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio, con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio “ad Furlè” - e dei comuni del forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Bonavita, videomaker sempre in cerca degli angoli più belli.