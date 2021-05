Calcio, le pagelle di Forlì-Lentigione: il risultato non rispecchia quanto visto campo

Nonostante un ottima prestazione continua a mancare la vittoria al Forlì che contro il Lentigione si deve accontentare dell'ennesimo pareggio. Vantaggio biancorosso al 46° con Pera a cui risponde Barranca dal dischetto al 95°.

DE GORI 6: Quasi mai chiamato in causa si fa trovare pronto all'occorrenza; intuisce il penalty ma non ci arriva per poco.

GIACOBBI 6: Qualche pallone giocato con troppa fretta ma nel complesso difende con ordine e disciplina.

BIASIOL 6,5: Mette la museruola a Tozzi annullandolo dal match, chiude con forza e fisico su tutte le palle alte.

SEDIOLI 6,5: Mette centimetri e tenacia ad una linea di difesa oggi perfetta.

GKERTSOS 6,5: Si accende a corrente alternata ma quando parte è devastante.

CROCI 6,5: Largo a sinistra con la licenza di offendere, non se lo fa ripetere due volte offrendo assist e tanta corsa.

PIVA 6: C'è pure il suo zampino nella buona prova espressa oggi contro una signora squadra.

GIGLIOTTI 6,5: Spirito e sacrificio, molto bene nei raddoppi, è ingenuo nel finale quando a tempo ormai scaduto cade nel tranello di Caprioni e lo atterra in area.

BUONOCUNTO 6,5: Solito regista indiscusso della mediana biancorossa.

TORTORI 7: Vederlo giocare è un piacere per gli occhi, manca solo di cattiveria sotto porta altrimenti sarebbe perfetto.

PERA 7: Da punta centrale mette in mostra tutto il suo repertorio condito da una bella rete di testa.

Dal 74° TOGNI 6: Esordio assoluto per il nostro classe 2002 che entra un pò spaesato poi però tira fuori il giusto coraggio.

Dall'81° FERRARI 6: Non al meglio fisicamente il bomber biancorosso, entra nei minuti finali per tenere alta la squadra.

All. ANGELINI 6,5: Paga la scelta tattica di giocare con un 3 5 2 che mette di fatto alle corde il Lentigione.

VOTO DI SQUADRA 6,5: Il risultato purtroppo non rispecchia quanto visto campo, ma questo è il calcio si sa; peccato perché è l'ennesima riprova della bontà di questa rosa.