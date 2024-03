Forlì-Prato, le pagelle: biancorossi gagliardi, quasi perfetti Galletti ora in vetta a pari punti col Ravenna

Foto di archivio

Vince ancora il Forlì che si impone 3 a 1 contro un Prato non all'altezza; Merlonghi al 32° stappa la gara poi la doppietta di Greselin al 39°e all'80° regalano tre punti pesantissimi ai biancorossi. Per il Prato la rete della bandiera è firmata da Angeli al 53°. Galletti ora in vetta a pari punti col Ravenna.

PEZZOLATO 5: Mai chiamato in causa nella prima frazione, "sfarfalla" nella ripresa quando si fa anticipare dal colpo di testa di Angeli che accorcia le distanze; proprio in quell'episodio cade male uscendo per infortunio: in bocca al lupo.

VISANI 7: Gioca con la calma e la consapevolezza di un veterano; propizia l'errore di Angeli che regala il vantaggio a Merlonghi.

TAFA 7: Attento, preciso, puntuale: Guida!

MAGGIOLI 7: Ha finalmente capito che collezionare cartellini non era redditizio concentrandosi esclusivamente sulla propria prestazione: obbiettivo raggiunto con una gara perfetta.

MASINI 7: Copre e spinge con grande continuità: stantuffo!

LOLLI 7: Danza in mezzo al campo coprendo con saggezza e proponendosi in avanti con costanza.

BALLARDINI 7: Detta i tempi giusti mettendo ordine nei momenti difficili: esperienza!

BARBATOSTA 6,5: Rispolverato dalla naftalina, non accusa il lungo stop per scelta tecnica ma al contrario si fa trovare pronto a dovere!

GRESELIN 8: Delizia il "Morgagni" con due perle di rara bellezza; diagonale chirurgico di sinistro a chiudere la contesa ma è il raddoppio nel primo tempo che fa brillare gli occhi dei tifosi: Greselinho!

BONANDI 6,5: Manca un pò di spunto e reattività ma nel complesso il suo apporto è comunque importante ai fini del risultato.

MERLONGHI 7,5: Il Re sblocca la contesa da vero opportunista approfittando di un erroraccio di Angeli poi nella ripresa mette anche lo zampino sul tris di Greselin.

Dal 52° CHECCHI 6: Si rivede dopo un lungo periodo, chiude con intelligenza ogni velleità ospite.

Dal 55° DE GORI 6: Prosegue la dinastia dei "De Gori" tra i pali del Forlì; dopo Enrico, ora tocca al fratello Matteo difendere i colori biancorossi. Esordio positivo con un pò di emozione ma condita da un ottimo intervento sulla punizione di Trovade.

Dal 62° BABBI 6,5: Entra con rabbia e determinazione, suo l'assist di testa che propizia la doppietta di Greselin.

Dal 70° BANFI 6,5: Un furetto giovane e scattante, irride gli avversari lungo la fascia destra andando anche vicinissimo alla gioia personale.

Dal 70° CASADIO 6: Gettato nella mischia nel finale, gioca con calma e raziocinio.

All. ANTONIOLI 8: Ha il merito di aver plasmato a sua immagine e somiglianza una creatura che ora gira a meraviglia; passo dopo passo mantenendo sempre un basso profilo, ma con l'obbiettivo ben in vista.

VOTO DI SQUADRA 8: Gagliardi, quasi perfetti ed ora anche in vetta al campionato: il difficile viene adesso, ma alzi la mano chi pensava di essere lì in questo momento!