Le pagelle di Corticella-Forlì, prestazione inaccettabile: voto 4 alla squadra La doppietta di Trombetta (9° e 75°) e le reti di Suliani (54°) e Bertani (84°) fermano la corsa dei galletti e regalano tre punti meritati ad un Corticella in ottima salute

Mister Antonioli nella foto

Sconfitta pesantissima del Forlì che al centro sportivo "Biavati" di Bologna incassa un 4 a 0 senza storie. La doppietta di Trombetta (9° e 75°) e le reti di Suliani (54°) e Bertani (84°) fermano la corsa dei galletti e regalano tre punti meritati ad un Corticella in ottima salute.

PEZZOLATO 6: Dare la sufficienza ad un portiere che incassa quattro reti sembra un paradosso ma se il passivo non è ancora più pesante è merito suo.

VISANI 4,5: Saltato a più riprese da un avversario rapido come la polvere.

MAGGIOLI 4,5: Poco lucido e preso a sportellate da un Trombetta formato caterpillar, nel finale alza bandiera bianca per infortunio.

TAFA 4,5: Copia/incolla col compagno di reparto sopra in un sabato da incubo; affonda sotto i colpi di un Corticella inarrestabile.

PECCI 4,5: Si sacrifica per l'ennesima volta in un ruolo non suo ma questo non toglie che oggi non sia in giornata di grazia; saltato a più riprese in un loop infinito.

LOLLI 6: Corre, lotta e predica ma purtroppo lo fa nel deserto; unico a salvarsi in questa valle di lacrime.

BALLARDINI 5: Sempre pressato e raddoppiato non riesce mai a fare gioco.

PRESTIANNI 5: La sua gara dura giusto una mezz'ora poi abbandona per problemi fisici.

BONANDI 4,5: Non tiene il passo di una gara impostata dai padroni di casa sulla velocità e sul ritmo.

BABBI 4,5: Gioca a nascondersi per novanta minuti risultando quasi irritante.

GRESELIN 4,5: Se non brilla nemmeno lui allora c'è poco da fare; l'emblema è l'errore sotto misura che poteva valere un momentaneo pari.

Dal 28° CASADIO 5: Non aggiunge altro al disastro giornaliero.

Dal 52° GRAZIANI 5,5: Ci mette impegno e grinta ma gli avversari vanno troppo forte anche per lui.

Dal 60° MERLONGHI 5,5: Cosa poteva fare il Re tutto solo e appena rientrato dall'influenza? Se non altro impegna Martelli con un destro potente.

Dal 74° ROSSO 5: Ben figurare era difficile perché la situazione generale non lo permetteva.

Dal 76° CROCIATI n.g.

All. ANTONIOLI 5: Viene sorpreso da un assetto tattico che manda subito in tilt i piani biancorossi; nemmeno con i cambi aggiusta il tiro.

VOTO DI SQUADRA 4: Le assenze pesano, la stanchezza di chi tira la carretta da settimane pure ma le dimensioni di questa sconfitta sia nel risultato che nella prestazione sono inaccettabili.