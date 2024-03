Sant'Angelo-Forlì, le pagelle: un punticino può fare sempre comodo. I tifosi sfidano il maltempo: voto 10 Gara difficile per i galletti che conquistano comunque un punto prezioso su un campo allentato dalla pioggia

Foto di archivio

Il Forlì a Sant'Angelo non va oltre il più classico 0 a 0; gara difficile per i galletti che conquistano comunque un punto prezioso su un campo allentato dalla pioggia.

PEZZOLATO 6: Amministra bene dentro l'area senza soffrire, bella una presa volante nella ripresa che poteva essere molto insidiosa.

VISANI 5,5: Sulla sua fascia ci si poteva fare direttamente il bagno visto il livello dell'acqua e questo non lo aiuta; ha un cliente difficile come Mariani e deve fare appello a tutti i Santi per provare a fermarlo.

MAGGIOLI 6,5: Diligente e concentrato, alza il muro per blindare un giusto pari.

TAFA 6,5: Come il compagno di reparto, sfodera una prestazione attenta e determinata; prende sotto braccio un cliente noioso come Gobbi limitandolo a dovere.

PECCI 6: Relegato a terzino per necessità tattiche, gioca in maniera intelligente ma spinge meno del solito.

BALLARDINI 6: Tenta di mettere ordine in mezzo al fango.

GAIOLA 6,5: Il capitano ritorna dalla squalifica giusto in tempo per calarsi nella lotta; esce per infortunio nel finale, si spera nulla di grave.

LOLLI 6: Finché il campo regge ha la classe e la rapidità mentale per fare la differenza, poi con la melma che sale fatica troppo.

GRESELIN 6: Le discese più pericolose partono tutte dalle sue latitudini.

MERLONGHI 6: Fraseggia bene coi compagni e va vicino al bersaglio nella prima frazione, nella ripresa si veste da uomo assist ma Tafa spreca.

ROSSO 5,5: Fatica a farsi trovare pronto e a rendere come potrebbe, ha una bella occasione alla mezz'ora ma manca di cattiveria sotto porta.

Dal 57° BABBI 5,5: Chiamato a furor di popolo non incide venendo puntualmente anticipato.

Dal 57° BANFI 5,5: Gara difficile per un peso "piuma" come lui, il campo pesante lo rallenta.

Dal 75° PRESTIANNI 5: Si fa notare per una gazzarra nel finale che accende gli animi.

Dal 93° BARBATOSTA n.g.

All. ANTONIOLI 6: Si poteva osare qualcosa in più, ma si poteva pure perdere quindi....

VOTO DI SQUADRA 6: Campo pesante, ambiente caldissimo, c'erano tutti i presupposti per buscarle ed invece un punticino può fare sempre comodo.

VOTO AI TIFOSI 10: Hanno sfidato la pioggia e addirittura un rischio rinvio all'ultimo minuto, ma come si suol dire "al cuor non si comanda"!