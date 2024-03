La diga di Ridracoli fa sentire la sua voce: ecco la spettacolare tracimazione, una meravigliosa cascata di 103 metri

Tracima dal tardo pomeriggio di venerdì la diga di Ridracoli. La portata di sfioro, complice le precipitazioni delle ultime ore, ha toccato un picco di 11 metri cubi di acqua al secondo. La spettacolare cascata di 103 metri lungo lo sbarramento di cemento si verifica quando l’invaso artificiale raggiunge un volume di 33 milioni di metri cubi.

Si tratta della prima tracimazione del 2024 che, come confermano i dati storici, avviene annualmente a cavallo fra i mesi di febbraio e marzo. Come sempre lo spettacolo della tracimazione attira numerosi curiosi. Per questo domenica, dalle 10 alle 17, la diga sarà aperta ai visitatori.