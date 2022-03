Anche la pittura 'dialettale', Vernice Art Fair inaugura la stagione delle fiere. "Vogliamo essere ottimisti"

Taglio del nastro venerdì per Vernice Art Fair. Giunta alla 19esima, alla rassegna l’arte diventa accessibile a tutti. Vernice art fair è una mostra mercato d’arte contemporanea, indirizzata agli artisti interessati a promuovere la propria immagine, in una prospettiva di crescita professionale e di mercato. La Fiera, infatti, grazie alla sua capacità di intercettare, sia il mondo dei collezionisti d’arte, sia un largo pubblico di appassionati, rappresenta per gli artisti un’opportunità esclusiva per posizionarsi realmente nel mercato dell’arte. Un volano di diffusione di un fertile tessuto di creatività, che di anno in anno, attraverso l’incontro e l’acquisto, conferma e rafforza la sua presenza e la sua funzione. Il pubblico qui può dialogare con i creatori d’arte, scoprire tutte le ultime tendenze artistiche e acquistare opere a costi accessibili, investendo su giovani talenti.