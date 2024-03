Dentro la Banca d'Italia (l'unica sede in Romagna), che ha aperto alle visite straordinarie del FAI: più di 800 visitatori

Sono stati 814 gli accessi registrati nelle giornate di sabato e domenica, per l'apertura straordinaria dei locali della Banca d'Italia in occasione delle Giornate FAI di primavera. In tanti si sono messi in coda per poter vedere gli spazi dell'ente (l'unica sede della Banca d'Italia in Romagna) e le collezioni artistiche, tra cui diverse ceramiche di Angelo Biancini, e opere di Maceo Casadei, Enzo Pasqui e Alberto Sughi. A condurre il pubblico sono stati gli studenti "ciceroni" dell'istituto tecnico commerciale Matteucci.