Donazione milionaria di Conad per la musica nel nuovo auditorium: firmato l'atto davanti al notaio

Mercoledì mattina, nella Sala della Giunta in Municipio è stata sottoscritto, alla presenza di un notaio, l'atto di donazione da parte di Cia-Conad al Comune di Forlì per il progetto Auditorium Conad - Citta' di Forli' nell'ambito della riqualificazione del complesso ex Gil di viale della Libertà. Erano presenti il Sindaco di Forli' Gian Luca Zattini, il Presidente di CIA Conad Maurizio Pelliconi, l'Amministratore delegato di CIA Conad Luca Panzavolta, l'Assessore alla Cultura del Comune di Forli' Valerio Melandri e il Dirigente Stefano Benetti.