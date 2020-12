Forlì, nonostante il 2020 negativo, non ha rinunciato a vestirsi a festa per il Natale, ecco alcuni delle immagini della città, anche per chi quest'anno non è riuscita a raggiungerla per le difficoltà negli spostamenti. E nel giorno della festa anche gli auguri del sindaco Gian Luca Zattini, con un pensiero speciale agli anziani.