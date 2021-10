Avvicinare i giovani al mondo del lavoro rendendoli protagonisti: al via il progetto "The Road"

Presentato il progetto "The Road. Taccuino di un viaggio speciale", un progetto di orientamento, educazione civica e Pcto. "The Road" è ideato e promosso dall'associazione Un'Altra Storia e dal Comune di Forlì, assessorato alle Politiche Giovanili, che si terrà nei prossimi mesi nella Fabbrica delle Candele e che coinvolgerà giovani, studenti e non, fino ai 35 anni. A presentare il progetto Paola Casara, assessore Politiche giovanili, Politiche per l'impresa; Servizi educativi, scuola e formazione, Servizio civile; Luca Pagliari, giornalista e conduttore progetto "The Road"; e Valentina Vimari, presidente Associazione Un'Altra Storia