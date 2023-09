La versione rock di "Romagna Mia" fa ballare Piazza Saffi: "Il liscio porta allegria nel mondo"

Si è aperta sabato la terza edizione di "Cara Forlì", la grande kermesse che celebra i "Giganti del Liscio" Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. Ad inaugurare il ricco programma le esibizioni della Banda di Carpinello e della Banda della Città di Forlì, che sfileranno, con partenza da Corso della Repubblica e da Via delle Torri verso Piazza Saffi. La kermesse musicale Made in Romagna ha inaugurato con le Orchestre di CosaFolk di Cosascuola Music Academy, guidata da Giordano Giannarelli e coordinata da Luca Medri, e del Grande Evento, e con ospiti di grande prestigio come Roberta Cappelletti, Patrizia Ceccarelli, Fiorenzo Tassinari, Jastin Visani, Marco Tagliavini che riproporranno tra l’altro i brani dei grandi nomi storici del liscio.

Tra gli ospiti legati a nuovi progetti anche il vincitore dell’ultima edizione del contest Il Liscio nella Rete a cura del Mei, il fisarmonicista Nicolò Quercia, che ha rilanciato la Filuzzi tra i giovani, la neonata formazione di Alvio Focaccia & Gli Amici del Ciclismo che presenterà un omaggio di brani del liscio dedicati ai grandi del ciclismo romagnolo. Guest della serata il cantante lirico Maurizio Tassani. Evento d’eccezione, l’esordio dell’Orchestra "Cara Forlì", guidata da Moreno Il Biondo e composta dalle eccellenze musicali del territorio forlivese: Andrea Costa, Edilio Nicolucci, Danilo Rossi, Vince Vallicelli, Giuseppe Zanca. Ospite straordinario il cantautore e rocker Enrico Ruggeri, attivo nel sostenere la tradizione del folk, che presenterà anche una inedita versione rock di "Romagna Mia".