Il "Concerto per Federico" si farà al Palafiera, dal classico al moderno: sarà una carrellata di colonne sonore di film

Il 31 marzo il Palafiera ospiterà il "Concerto per Federico", in memoria del pianista Federico Mariotti, morto nel 1991 in un incidente stradale. Il programma musicale è dedicato alla musica per il cinema dagli anni ‘30 ad oggi, un genere musicale che ha regalato pagine di straordinaria bellezza al mondo. Saranno eseguite colonne sonore di film molto noti come Flashdance, Dirty Dancing, Il Postino, Il buono, il brutto e il cattivo, Il Re Leone e Frozen. Verranno eseguiti brani di autori quali Morricone, Williams, Zimmer, Rota, Mancini, Horner. Sono coinvolti oltre 100 musicisti, il Coro di San Paolo e Cappuccini, il Coro di voci bianche della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti Le Sette Note, e per l’occasione sarà sul palco anche il Corpo di ballo dell’Arte Danza University A.S.D. di Forlì.