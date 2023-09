Letti, armadi e comodini: il gigante dei mobili arreda le case degli alluvionati. Ecco come saranno distribuiti

Un 'gigante buono' che scende in campo per chi nella tremenda alluvione ha perso tutto con l'intento di restituire il "senso di casa". Il segmento italiano del colosso svedese dei mobili a buon mercato Ikea vuole 'ricomporre' le case degli alluvionati.I beni, in attesa di esser distribuiti, si trovano al “Centro Donazioni” della Fiera. Presentazione l'iniziativa solidale Stefania Mastroeni, responsabile Progetti Sociali Ikea Italia, e l'assessora Barbara Rossi.