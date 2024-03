“E’ la più importante opera di rigenerazione urbana della città”: ecco come sarà la nuova Maroncelli

Al via la demolizione e per la successiva ricostruzione della Scuola media “Piero Maroncelli” dell’importo di 13,2 milioni di euro, di cui 11,113,419,32 euro derivanti da contributi Pnrr e 1.912.001,30 euro con avanzo vincolato del Comune di Forlì. L’edificio, attualmente dismesso, occupa un’area molto vasta fra via Felice Orsini, Piazza Monte Grappa e via Paolo Bentivoglio. Nel 2016 gli alunni che occupavano il plesso sono stati trasferiti alla primaria “Dante Alighieri” dopo che verifiche strutturali ne hanno evidenziato la vulnerabilità sismica.



"Il nuovo plesso consentirà alla città di rigenerare un’area del centro storico accogliendo una stima di 500 studenti. L’edificio sarà composto da tre corpi di fabbrica di cui quello centrale di tre piani e i rimanenti di due. Rispetto alla struttura inaugurata negli anni 70’, la nuova pianta sarà contraddistinta da una maggiore verticalità, così da massimizzare le aree esterne, aumentare la permeabilità del terreno e ridurre l’effetto “isola di calore”. La superficie coperta, infatti, passerà da 3.144 metri quadrati a 2.423 metri quadrati.

Ci sarà più spazio per le attività scolastiche all’aperto, i momenti di ricreazione e condivisione con la cittadinanza. La nuova scuola potrà ospitare più di 20 aule, oltre a numerosi locali tecnici, laboratori, una biblioteca, l’aula magna, una palestra, gli spogliatoi, una terrazza multifunzionale e un auditorium. Non solo, gli spazi al piano terra saranno sezionabili, così da poter affrontare lavori in altri plessi, ospitare alunni distaccati da altri istituti o far fronte ad eventuali picchi di iscritti. Inoltre una porzione del fabbricato sarà riservata alle funzioni amministrative connesse con l’attività scolastica.