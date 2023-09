Ibrida Festival torna con una nuova edizione e porta in scena le arti intermediali a Forlì. In arrivo l’ottava edizione - dal titolo e tema Novacene - , del progetto che traduce in proposta culturale e artistica – tra videoarte, performance art, installazioni interattive, dialoghi, workshop e musica elettronica – il cambiamento epocale che tutti stiamo vivendo.

