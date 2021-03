Il Secondo Gruppo di Forlì restaura un radar degli anni '70: sarà un monumento dedicato al polo aeronautico forlivese

Un monumento dedicato al polo aeronautico forlivese sulla rotonda del viadotto di Via dei Trattatati Europei di Roma, di fronte all’arteria che collega l’aeroporto "Luigi Ridolfi”, l’Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" e l’Enav. Il progetto nasce dalla volontà del Centro Studi F.lli Persiani. Quello che sarà installato nei prossimi giorni, spiega il tenente colonnello Luca Zorzan, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare di Forlì, "rappresenta uno storico radar degli anni ’70 simbolo del controllo dell’attività volativa di tutti gli aeroporti, civili e militari, completamente restaurato dall'ente di via Solombrini con materiali forniti dal Centro Studi e dalla Sezione di Forlì dell’Associazione Arma Aeronautica, a sugello della partecipazione di tutte le realtà aeronautiche della città". La rotatoria sarà inaugurata ufficialmente dei prossimi giorni in base all’andamento della situazione pandemica.