Le telecamere riprendono il furto di tre furgoni. E alla fine i ladri chiudono anche il cancello

Tre furgoni spariti da un'azienda in via Bernale, nella zona industriale di Forlì. Il furto è stato commesso nel cuore della nottata tra lunedì e martedì. Le telecamere hanno ripreso l'azione dei malviventi. Dopo aver messo mano sui mezzi, i "soliti ignoti" - travisati con cappellino e mascherina - hanno avuto anche l'accortezza di chiudere il cancello precedentemente sbloccato. Altri furti sono stati segnalati nella zona. E non si esclude che ad agire siano stati gli stessi.

FURTI - Raffica di furti nella zona industriale