Debutta il Mercato Europeo a Forlì: "Sarà il primo di una lunga serie"

E' partito venerdì, e si tiene fino a domenica, per la prima volta a Forlì, in Piazza Saffi, il “Mercato europeo del commercio ambulante”, la variegata mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosissimi Paesi europei (e non solo), oltre che da svariate regioni italiane. La manifestazione, promossa da Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in collaborazione con Confcommercio Forlì e patrocinata dal Comune, vede la presenza di oltre 100 espositori ed è stata inaugurata venerdì sera. Non sarà un'occasione isolata, ma "la prima di tante edizioni del Mercato Europeo a Forlì - come conferma Federico Zelli, di Fiva-Mercato Europeo - è un progetto a lungo termine".