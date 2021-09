Vecchiazzano, viale Dell'Appennino e centro storico: la "Mezza di Romagna" rivoluziona la viabilità, la guida per evitare i disagi

Conto alla rovescia per la prima edizione de "La mezza di Romagna", la manifestazione podistica organizzata dall'associazione Edera Atletica Forlì, con il patrocinio dei comuni di Forlì e Predappio, che vedrà domenica circa 500 atleti agonisti, atleti non agonisti e ragazzi impegnati lungo un percorso di 21 chilometri che collegherà Predappio con Forlì. Dopo la partenza alle 9.30 da piazza Sant'Antonio, si proseguirà sulla provinciale fino a San Lorenzo, per poi arrivare a Vecchiazzano attraversando le campagne romagnole. Da lì farà un tratto di viale dell’Appennino per poi entrare nel parco Urbano di Forlì. Poi passerà davanti ai musei San Domenico prima di fare gli ultimi 4 chilometri attraverso il centro storico di Forlì. Infine percorrerà tutto corso della Repubblica e si concluderà in piazza Saffi, dove sarà situato l’arrivo. L'intero percorso sarà presidiato da 25 agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, anche con pattuglie motociclistiche, e da 120 volontari.