Il basket forlivese tende una mano: ospite in città, la Nazionale ucraina under 20 si allena per gli Europei

La pallacanestro di Forlì corre in aiuto dell'Ucraina sportiva, ospitando per due settimane la Nazionale Under 20 del Paese invaso dall'esercito di Putin

La pallacanestro di Forlì corre in aiuto dell'Ucraina sportiva, ospitando per due settimane la Nazionale Under 20 del Paese invaso dall'esercito di Putin. L'ospitalità, in vista dei campionati europei, è stata resa possibile dalla Pallacanestro 2.015, in collaborazione col Comune di Forlì. Il "gemellaggio sportivo" è stato presentato mercoledì pomeriggio nella sede di Vem Sistem. Al tavolo dei relatori Giancarlo Nicosanti, Presidente della Pallacanestro 2.015, Daniele Mezzacapo, vicesindaco del Comune di Forlì e Assessore con delega allo sport, Renato Pasquali, GM Pallacanestro 2.015. In collegamento poi Alexander “Sasha” Volkov, GM federazione cestistica ucraina. E' stata inoltre presente una delegazione della nazionale ucraina Under 20, già a Forlì per gli allenamenti. "Un'iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi della città", ha commentato il vicesindaco Daniele Mezzacapo.